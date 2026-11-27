Miles de luces, figuras y adornos de temporada iluminan una vivienda que se ha convertido en un atractivo para los vecinos en San Marcos, aquí, cada rincón tiene un toque especial, trasmite un mensaje de alegría y unión familiar, también es una invitación a compartir la magia de la navidad con toda la comunidad, detrás de esta iniciativa está don Juan Flores, quien tiene 35 años de residir en Estados Unidos, pero que desde hace dos años regresa temporalmente a El Salvador para reencontrarse con su familia durante las fiestas de fin de año, en esta ocasión, decidió dedicar mayores esfuerzos a la decoración de su vivienda.

Su hermana y su tía son sus principales aliadas en esta tradición, ellas se encargan de diseñar cada espacio y dar vida a una decoración que más allá de embellecer la casa, busca despertar sonrisas, contagiar entusiasmo y mantener vivas las costumbres de esta temporada.

Ubicada en la colonia Montecristo I, pasaje principal, casa número 8, esta vivienda destaca por ser la única de la colonia con una decoración de estas características, la familia ha decidido mantener sus puertas abiertas para recibir a quienes deseen admirar las luces y tomarse fotografías.

El deseo de don Juan y su familia es que esta alegría no se quede solamente en su hogar, sino que inspire a más vecinos a sumarse a esta tradición.