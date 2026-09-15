Miles de estudiantes desfilan por los 205 años de independencia en El Salvador

Miles de estudiantes y elementos militares participaron en los desfiles conmemorativos por los 205 años de independencia de El Salvador, y uno de los más visitados fue el de la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador.

La banda El Salvador aperturó el desfile con el himno nacional, seguida de aproximadamente 15 centros educativos con más de 2,000 estudiantes que deleitaron a la población con las melodías que prepararon por varios meses.

El desfile militar contó con la participación de más de 3,000 elementos de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza Marina, quienes mostraron sus destrezas y equipos en la Alameda Roosevelt. Cientos de salvadoreños llegaron desde muy temprano para disfrutar del fervor y la emoción de la independencia.