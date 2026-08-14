Mila Kunis, actriz nacida en Ucrania, cumple años este 14 de agosto

Milena Márkivna Kunis, conocida mundialmente como Mila Kunis, nació un 14 de agosto de 1983 en Chernivtsi, Ucrania, y emigró a Estados Unidos a los 7 años junto a su familia, donde sus padres la inscribieron en un programa de actuación infantil en el Beverly Hills Studio.

Fue allí donde conoció a Susan Curtis, una representante de talentos que tomó las riendas de su carrera y pronto consiguió que la joven actriz participara en varios anuncios de televisión de gran repercusión.

La actriz, que comenzó su camino en la industria del entretenimiento desde muy temprana edad, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Hollywood con papeles en películas y series de éxito.

La fecha de su cumpleaños es recordada por sus seguidores alrededor del mundo, quienes celebran su trayectoria y su influencia en la cultura pop.