Mil unidades de transporte público dejarían de circular en El Salvador para 2027 

El transporte público de pasajeros en El Salvador enfrenta una crisis económica que se ha agravado por el reciente incremento del combustible.

El combustible representa el 68% de los gastos operacionales del sector, y cada unidad consume un promedio de 25 galones al día, con un gasto cercano a los $100; con un flujo de casi 600 pasajeros diarios, los transportistas aseguran que los ingresos ya no compensan los costos de operación.

El parque vehicular se redujo en aproximadamente 1,400 unidades en los últimos años, y actualmente cerca de 9,092 unidades mantienen el servicio al 70% de la población.

Sin embargo, se prevé que 1,000 unidades más dejen de circular para 2027, lo que aumentaría el tiempo de espera entre unidades, que en días de mayor tráfico podría rondar hasta 40 minutos de retraso. Los empresarios piden alternativas de alivio económico y una mesa de diálogo, y mantienen un retraso de 2 meses en la compensación económica.