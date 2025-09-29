El combate a la migración irregular, cambios en la economía, el fin de las guerras y la violencia; fueron parte de los discursos que lideres mundiales expresaron en la octogésima asamblea general de las Naciones Unidas. Uno de ellos fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó el papel de la ONU en la resolución de conflictos y resaltó el apoyo de El Salvador.

Rusia también disertó ante los países miembros enfocando su ponencia al interés de poner fin a la guerra contra Ucrania que inició en 2022. El ministro de asuntos exteriores ruso aseguró que su gobierno no se opone a una negociación.

Ucrania, por su parte, pidió mayor control sobre Rusia, poner fin al conflicto y detener el poder armamentístico que tiene ese país.

Mientras tanto Israel arremetió contra Hamás pidiendo la liberación de los rehenes que se encuentran cautivos desde octubre de 2023.

A la asamblea general de la ONU estaba invitado el presidente de la república, Nayib Bukele, quien no asistió debido a que consideró la reunión de este año como inútil.