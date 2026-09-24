Microbús queda destrozado tras impactar contra vehículo de carga en la carretera de Oro

La mañana de este jueves 24 de septiembre, un microbús quedó destrozado tras impactar contra la parte trasera de un vehículo de carga pesada en la Carretera de Oro, sector del Puente Ticsa, según información preliminar. La unidad transportaba a varios estudiantes cuando ocurrió el accidente de tránsito.

Las instituciones de socorro habrían utilizado equipo hidráulico para liberar a un niño que se encontraba como copiloto. Las labores de rescate se realizaron en medio de la atención a los afectados por el fuerte impacto.

Varios niños resultaron lesionados y uno de los afectados presenta lesiones de gravedad. Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas tras el accidente.