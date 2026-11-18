La primera aparición oficial de Mickey Mouse fue en el cortometraje Steamboat Willie, estrenado el 18 de noviembre de 1928 en el Colony Theater de Nueva York.
Desde entonces, el personaje creado por Walt Disney se convirtió en un símbolo de la compañía y conquistó a generaciones alrededor del mundo.
En esta aventura, el pequeño ratón aparece como capitán de un barco de vapor y protagoniza divertidas escenas acompañadas de música y humor.
La producción marcó un antes y un después en la historia del cine animado al incorporar sonido sincronizado. Esa innovación cautivó al público de aquella época y abrió una nueva etapa para la animación.