Michael Keaton reflexionó públicamente sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk, asesinado recientemente en un evento universitario, durante la gala del 50 aniversario de Investigative Reporters and Editors en Nueva York.

El actor, conocido crítico de la violencia armada, señaló la ironía de que Kirk fuera asesinado con un arma pese a defender la posesión de armas de fuego, afirmando que «disparar a la gente nunca va a responder nada».

Keaton extendió sus condolencias a la familia del fallecido, quien deja esposa e dos hijos, reconociendo que aunque discrepaba ideológicamente con Kirk, su muerte era una tragedia que invitaba a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia con armas.