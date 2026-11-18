Miami vive una transformación al más puro estilo de los videojuegos y ha comenzado a adoptar la identidad de Vice City, la metrópoli ficticia inspirada en la ciudad que regresa como escenario de GTA VI.

A pocas horas del estreno previsto para este diecinueve de noviembre, distintos puntos se han llenado de publicidad temática, murales e iluminación especial.

El Casella Center, casa del equipo de baloncesto Miami Heat, luce un enorme letrero que dice Welcome to Vice City. La campaña incluye una alianza entre el condado de Miami-Dade y Rockstar Games, desarrolladora del videojuego.

El Miami Heat se sumará a la celebración con uniformes especiales en tono negro y rosa inspirados en Vice City.

La ciudad deja por unos días su identidad habitual para llevar la ficción de los videojuegos directamente a sus calles.