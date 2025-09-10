La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la continuidad del convenio con Cuba para la llegada de médicos especialistas, argumentando que el país enfrenta un déficit histórico de estos profesionales.

Sheinbaum declaró que el acuerdo «está establecido y tiene todo en regla», e incluirá la adquisición de medicamentos cubanos, entre ellos uno para el pie diabético que se impulsará el próximo año.

La mandataria defendió el programa al señalar que los médicos cubanos atienden en zonas apartadas donde los nacionales no van, y aunque citó una cifra de 3,100 galenos para enero de 2025, no aclaró si ese número aumentará con la renovación.