México se suma a la tendencia en América Latina de promover el arte como herramienta para alejar a los jóvenes de la violencia y las adicciones, mediante la recuperación de espacios públicos.

Estas iniciativas buscan generar alternativas culturales en comunidades donde la falta de oportunidades incrementa los riesgos sociales, lo que refuerza el rol de la cultura como motor de cambio.

Autoridades y colectivos locales destacan que estas acciones no solo fomentan la creatividad juvenil, sino que también contribuyen a reconstruir el tejido social en zonas afectadas por la inseguridad.