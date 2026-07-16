México hace historia al ser el primer país en albergar tres Copas del Mundo

México se convirtió oficialmente en el primer país del mundo en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA, con las sedes de 1970, 1986 y la edición de 2026 que comparte con Estados Unidos y Canadá, un logro que ningún otro país había conseguido en la historia del torneo.

La primera vez que México fue anfitrión fue en 1970, cuando Brasil, liderado por Pelé, conquistó su tercer título mundial y fue considerado uno de los mejores equipos de todos los tiempos.

En 1986, el país volvió a recibir el torneo tras reemplazar a Colombia como sede, y fue testigo de la actuación de Diego Armando Maradona, quien dejó para la historia la «Mano de Dios» y el gol del siglo contra Inglaterra.

El Estadio Azteca, escenario emblemático del fútbol mexicano, también rompió una marca al convertirse en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales del mundial.