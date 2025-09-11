Una potente explosión de un camión cisterna en Iztapalapa, México, ha dejado un saldo preliminar de al menos tres personas fallecidas y setenta heridos, varios de ellos en estado grave.

El vehículo, que transportaba miles de litros de gas, estalló tras volcar en un puente de esta populosa alcaldía, generando una bola de fuego visible desde gran distancia.

Dado que el siniestro ocurrió en una zona de alto flujo vehicular, las autoridades implementaron un puente aéreo para agilizar el traslado de las víctimas a centros hospitalarios.