La presidenta Claudia Sheinbaum destacó en su primer año de gobierno que México se convirtió en el segundo país menos desigual de América, reduciendo la brecha entre el 10% más rico y más pobre de 27 a 14 veces mediante aumentos al salario mínimo y programas sociales con inversión de 46,200 millones de dólares.

La mandataria enfatizó que 82.4% de familias reciben apoyos directos sin condicionamientos políticos, eliminando la compra de votos que caracterizó etapas anteriores bajo modelos neoliberales.

Sheinbaum también resaltó las reformas legislativas logradas, particularmente la ley contra el intervencionismo extranjero que reafirma la soberanía nacional, consolidando un proyecto de nación libre e independiente que prioriza la justicia social mediante distribución universal de recursos sin intermediarios en su primer aniversario de gestión presidencial.