México celebra el Grito de Dolores y conmemora el inicio de su lucha por la independencia nacional

La comunidad mexicana conmemora el Grito de Dolores, el llamado que el sacerdote Miguel Hidalgo realizó en la ciudad de Dolores para convocar a la insurgencia contra el virreinato de la Nueva España.

El cura Miguel Hidalgo y Costilla, considerado el padre de la patria, tocó las campanas de la iglesia y convocó a los pobladores de Dolores y de las colonias aledañas a levantarse en armas.

La independencia no se consumó con aquel llamado, sino once años después, aunque para los mexicanos esa fecha marca el inicio de la etapa de libertad.

La celebración oficial se realiza la noche del 15 de septiembre, de modo que el evento nocturno termina tarde y permite que el día siguiente sea de descanso. La Embajada de México permaneció cerrada durante la jornada conmemorativa.