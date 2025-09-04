El embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú García, visitó junto a la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional las instalaciones de la Red Salvadoreña de Medios.

Durante el encuentro anunciaron la segunda fase del programa «Sembrando Vidas», que tiene como objetivo detener la migración forzada al ofrecer oportunidades laborales y de desarrollo dentro del país.

La iniciativa, que ya mostró avances en su primera etapa, refuerza la cooperación internacional de México y evidencia un compromiso sostenido con la juventud y los adultos salvadoreños.