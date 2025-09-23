Los métodos anticonceptivos seguros para madres lactantes deben elegirse cuidadosamente para no interferir con la producción de leche, según explica la doctora Vanessa Mengibar.

La lactancia materna exclusiva (MELA) solo funciona como método natural si se cumplen condiciones estrictas, como no dar fórmula al bebé y amamantar cada 4 horas de día y 6 de noche, además de no haber tenido aún la regla.

Por ello, los especialistas recomiendan opciones como el DIU de cobre o las pastillas e inyecciones de solo progesterona, que protegen sin afectar la lactancia, a diferencia de los métodos combinados con estrógenos.