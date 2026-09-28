Meta presenta Muse su nuevo asistente de inteligencia artificial que ejecuta tareas por el usuario

Meta presentó Muse, un nuevo asistente de inteligencia artificial que busca facilitar la vida cotidiana y que fue anunciado por Mark Zuckerberg durante un evento de la compañía.

A diferencia de los asistentes tradicionales, Muse está diseñado no solo para responder preguntas, sino también para ejecutar tareas en nombre de sus usuarios, como organizar actividades, gestionar correos electrónicos, planificar viajes y realizar compras en línea.

La herramienta fue lanzada inicialmente en septiembre y está disponible en Estados Unidos a través de su aplicación para iOS y Android, así como en su sitio web.

Uno de los anuncios más destacados fue su próxima integración con los lentes inteligentes de Meta mediante comandos de voz, lo que permitirá a los usuarios consultar información sobre los objetos que ven los lentes y recibir ayuda sin usar las manos.

Zuckerberg también mostró Muse Charm, un dispositivo portátil con pantalla táctil de aproximadamente dos pulgadas y conexión 5G, cuyo lanzamiento está previsto para diciembre de este año, aunque aún no se anunció su precio.

La compañía señaló que los usuarios podrán decidir a qué aplicaciones dar acceso y que el asistente solicitará autorización antes de enviar correos o efectuar compras.