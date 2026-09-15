Mesa Nacional de Transporte se pronuncia por alza en precios de los combustibles

La Mesa Nacional de Transporte alertó sobre una asfixia económica que amenaza con dejar sin servicio a miles de salvadoreños. El gremio, que agrupa a empresarios y cooperativas del transporte colectivo, denunció que la nueva alza en los precios de los combustibles se suma a un incremento acumulado de casi dos dólares durante este año.

Además, revelan atraso en el pago del subsidio estatal correspondiente a julio y agosto, recursos que los operadores consideran indispensables para cubrir salarios, combustible y mantenimiento. Según el sector, la tarifa que paga el usuario no se actualiza desde hace más de dos décadas, mientras los costos operativos siguen en aumento.

El gremio recordó que en abril presentó una propuesta formal a las autoridades y pidió ahora medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del servicio, del que depende el 70% de la población para movilizarse a diario. La mesa reiteró su disposición al diálogo para evitar el colapso del transporte público en el país.