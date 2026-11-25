La Mesa de Justicia Climática en El Salvador lanzó una campaña de concientización sobre cómo el cambio climático agrava la violencia contra las mujeres, especialmente en el sector rural. La actividad se desarrolla en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según organismos internacionales, una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea física, sexual, económica o patrimonial.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza concluyó, tras revisar más de mil fuentes, que la degradación ambiental propicia la violencia de género.

Cuando el agua, los alimentos y la leña escasean, las mujeres y las niñas deben caminar más lejos para conseguirlos, lo que las expone a agresiones. Los desplazamientos por sequía e inundaciones aumentan la trata, la explotación sexual y el matrimonio infantil.