Mes de los primeros auxilios

Las emergencias pueden suceder en cualquier lugar en el momento que usted menos lo imagine, con altas temperaturas pueden ocurrir golpes de calor o una insolación, en estos casos es importante atender en el menor tiempo posible al afectado y seguir estas recomendaciones.

Además, la insolación se diferencia fácilmente al producir malestar general por una exposición excesiva a los rayos solares o una cantidad de energía solar excesiva en poco tiempo. Los síntomas pueden ser vómitos, mareos o visión borrosa.

Durante todo septiembre Cruz Roja tendrá habilitado cursos de primeros auxilios en la base central ubicados sobre la 17 calle poniente en San Salvador, pero si desea comunicarse con ellos puede hacerlo al número 2239– 4967.