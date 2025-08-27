El renovado Mercado San Miguelito fue inaugurado oficialmente, marcando un hito en la reconstrucción de la red de mercados públicos con una inversión de 34 millones de dólares.

El moderno edificio, que se eleva en cuatro niveles más una terraza, alberga 1,040 locales y abarca 45,000 m², organizados por giros para preservar su esencia tradicional a pesar de su diseño contemporáneo.

Esta entrega, que devuelve el sustento a cientos de familias que lo perdieron todo en el incendio de 2021, se complementa con la apertura de otros centros comerciales en distintos departamentos.