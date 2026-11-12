Mercado San Miguelito cumple un año de reapertura con balance positivo de vendedores

El mercado San Miguelito cumple un año desde que reabrió sus puertas tras la reconstrucción del edificio. Compradores y vendedores hacen un balance positivo de la nueva infraestructura.

Los vendedores aseguran que han recuperado a sus clientes habituales y que las ventas se han estabilizado. Una comerciante señaló que cuando trabajaban en la calle el clima afectaba las actividades y muchos clientes no llegaban hasta los puestos provisionales.

Los compradores destacan que el espacio es más cómodo, con precios accesibles y una amplia oferta de productos.

Los salvadoreños que residen en el exterior señalaron que la limpieza y el orden marcan la diferencia con las instalaciones anteriores. La reconstrucción se realizó después del incendio del veintiuno de septiembre de 2021.