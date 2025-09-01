En el mercado de San Miguelito, los comerciantes ya exhiben productos alusivos al mes de la independencia, lo que marca el inicio de la temporada cívica.

Entre las ventas destacan las banderas y los trajes típicos, que pueden encontrarse desde los 15 dólares, aunque hay opciones más elaboradas para quienes buscan mayor detalle.

Esta tradición comercial, que se repite cada septiembre, fortalece la identidad nacional porque permite a las familias participar en actos patrios con símbolos que refuerzan el sentido de pertenencia.