El mercado de Merliot en Santa Tecla celebró los 204 años de independencia de El Salvador con un acto cívico que incluyó la entonación del himno nacional, la oración a la bandera y presentaciones artísticas.

Como parte de la festividad, comerciantes repartieron gratuitamente pupusas, tamales y Atol shuco, entre los asistentes, quienes aprovecharon para realizar sus compras habituales de productos agrícolas mientras disfrutaban de los platillos típicos.

Los clientes expresaron su gratitud por la iniciativa, destacando tanto los descuentos especiales como el ambiente festivo que transformó temporalmente este centro de abastos en un espacio de celebración patriótica y alivio económico para las familias.