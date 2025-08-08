El Mercado Central de San Salvador reporta cambios en los precios de la canasta básica, como los tomates que ahora se venden a 9 por dólar, aunque productos como el frijol y el huevo mantienen alzas sostenidas.

Comerciantes como Moisés Aguirre atribuyen estas fluctuaciones a los proveedores, lo que obliga a ajustar márgenes de ganancia en pequeños negocios.

Mientras, los agro mercados emergen como alternativa, con precios hasta un 60% menores en huevos y frijoles, según compradores como Glenda Sánchez