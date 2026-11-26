Dejar programados mensajes en WhatsApp ya es una realidad con la nueva función que será habilitada gradualmente en dispositivos Android y IOS. Los usuarios podrán decidir la fecha y hora para enviar textos, fotos o videos en conversaciones individuales o grupales.

Algunos salvadoreños consultados ya saben para que utilizaran este recurso.

Como toda innovación, también existen riesgos para los usuarios; pues esta nueva modalidad podría ser aprovechada por ciberdelincuentes para estafar o cometer delitos.

Los mensajes no tendrán etiquetas ni avisos que indiquen que fueron programados y quedarán almacenados en una sección de pendientes dentro del chat, donde podrán ser modificados o eliminados antes de que sean enviados. También se mantiene el cifrado de la información, garantizando la privacidad del contenido.