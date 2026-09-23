Menos monedas de un centavo en circulación 

En pocas semanas se cumplirá un año desde que Estados Unidos anunció el fin de la fabricación de los centavos, debido a que producir cada uno de ellos costaba 3.69 centavos, más caro de lo que en realidad valen. De hecho, comerciantes dicen que últimamente han estado recibiendo pocas monedas de esta denominación, pero aseguran que las siguen aceptando.

El departamento del tesoro estima que más de 300 millones de unidades continúan en circulación; mientras que en El Salvador una fuerte cantidad de estas aún rondan en el país, dicen economistas.

Y aunque los centavos ya no se están fabricando aún conservan su valor y validez.

Algunos salvadoreños tienen opiniones divididas sobre el uso de esta moneda, pues dicen que hay lugares donde pagar con ellas no es bien recibido.

Al igual que Estados Unidos otros países tomaron la decisión de eliminar sus monedas de uno y dos centavos, como el caso de Canadá en 2013, Australia en 1992, Nueva Zelanda en 1990, Sudáfrica y Singapur en 2002 y Países Bajos en 1970. Sus economías no se vieron afectadas por dicho cambio y decidieron redondear precios para las transacciones en efectivo.