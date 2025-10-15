El Ministerio de Salud reporta 158 casos confirmados de dengue y 161 sospechosos en la semana epidemiológica 37, donde los menores de edad continúan siendo la población más afectada.

El boletín oficial también detalla un paciente sospechoso de chikungunya y otro de zika, enfermedades transmitidas por el mismo vector que comparten síntomas como fiebre y dolores corporales.

La vulnerabilidad en los niños se explica porque su sistema inmunológico está conociendo el virus, a diferencia de los adultos que suelen tener defensas desarrolladas por exposiciones anteriores.

Este año se registran tres fallecimientos por dengue, mientras que en 2024 nueve menores perdieron la vida a causa de la enfermedad, según datos del Ministerio de Salud.