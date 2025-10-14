Casi dos millones de vehículos circulan en El Salvador, un 6% más en comparación al año anterior, son los vehículos particulares y las motocicletas las que presentan un mayor crecimiento y escenarios como estos son cada vez más recurrentes.

Y acá es en donde surge la pregunta, ¿se tiene solución a esta problemática?

Nos detendremos en conocer porque es importante mejorar el servicio de transporte colectivo, de acuerdo con autoridades del MOP, alrededor del 70% de la población utiliza este medio, y según el experto en movilidad en el bulevar del Ejercito circulan diariamente 80,000 conductores, pero solo un 20% son del transporte público de pasajeros.

Para personas que van desde Santa Tecla hacia Lourdes, Colón, pueden pasar hasta dos horas o más en congestionamiento en el tramo conocido como los Chorros, sobre la carretera Panamericana, situaciones similares viven otras personas que se desplazan desde otros puntos.

Esa zona, por el momento es intervenida, se trabaja en la ampliación a ocho carriles y la construcción del viaducto Francisco Morazán, además se han contemplado otros medios de transporte como el metrocable que conectaría el centro de San Salvador con Mejicanos, mecanismos que aseguran podrían ayudar a descongestionar las calles.