En los próximos días, el país podría experimentar un aumento en la intensidad de las lluvias, debido a fenómenos climáticos que afectan el territorio, esta situación mantiene en alerta a comunidades vulnerables como la Darío González donde cada temporada invernal sus habitantes enfrentan el riesgo de inundaciones debido a su ubicación a orillas del río Acelhuate.

Para reducir posibles afectaciones, la alcaldía de San Salvador Centro desarrolla acciones de mitigación que incluyen limpieza de drenajes, poda de árboles y trabajos en ríos y quebradas.

El incremento de las lluvias también provoca un aumento en la proliferación del zancudo transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, esto genera preocupación en la población, ante este panorama las autoridades municipales intensifican las jornadas de fumigación en las zonas de mayor riesgo.

La comuna también cuenta con 27 albergues acondicionados para ejecutar evacuaciones preventivas y resguardar a familias en caso de emergencias, además, ha habilitado la línea telefónica 6200-0409 para que la población pueda reportar incidentes y coordinar asistencia de manera oportuna.