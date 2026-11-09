Médico explica cómo controlar el colesterol con hábitos saludables

El colesterol cumple funciones importantes en el organismo, pero sus niveles elevados pueden poner en riesgo la salud cardiovascular. Así lo explicó el cirujano intensivista Emilio Salazar, quien compartió recomendaciones para mantenerlo bajo control.

El especialista explicó que existen dos tipos principales: el HDL, conocido como colesterol bueno, y el LDL, llamado colesterol malo. Mientras el HDL ayuda a retirar el exceso de colesterol de las arterias, los niveles elevados de LDL favorecen la acumulación de grasa en sus paredes y pueden provocar obstrucciones.

Uno de los principales riesgos es que el colesterol alto no suele presentar síntomas. Por eso, Salazar recomendó realizar análisis de sangre para conocer los niveles y detectar cualquier alteración a tiempo.

En cuanto a la alimentación, aconsejó aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres, moderar los carbohidratos y reducir las grasas saturadas, como las presentes en algunas mantecas y aceites. También recomendó evitar los alimentos ultraprocesados, el tabaco y el consumo de alcohol.

La actividad física también cumple un papel importante. El médico sugirió caminar al menos 30 minutos al día, utilizar las escaleras y aprovechar pequeños momentos de la rutina para mantenerse en movimiento.

Salazar recordó que los antecedentes familiares de colesterol elevado, diabetes e hipertensión pueden aumentar el riesgo, aunque no representan una condena. Por ello, recomendó conocer el historial médico familiar y adoptar hábitos saludables desde temprana edad.

Finalmente, advirtió que el colesterol elevado puede favorecer la obstrucción de las arterias y aumentar el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y problemas de circulación.