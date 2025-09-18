Un médico especialista en insuficiencia renal hizo un llamado urgente a la solidaridad ciudadana para encontrar un donante de riñón que salve su vida.

El profesional, dedicado a ayudar pacientes renales a superar la diálisis mediante trasplantes, ahora requiere personalmente un donante compatible con tipo de sangre ORH positivo o negativo.

A través de un mensaje en medios, solicitó a quienes cumplan los requisitos contactarse al número proporcionado, y a quienes no puedan donar, pidió ayuda difundiendo la información para ampliar las posibilidades de encontrar una solución a su crítica condición de salud.