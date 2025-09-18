La selección nacional de El Salvador descendió tres posiciones en el ranking FIFA de septiembre, pasando del puesto 87 al 90 en la clasificación mundial de federaciones.

Esta caída podría tener repercusiones significativas en los emparejamientos que la FIFA sorteará en diciembre para las posibles instancias de repechaje, donde un mejor posicionamiento facilita enfrentamientos más accesibles.

El rendimiento del equipo en los partidos recientes ha influido directamente ya que llega en un momento crucial para las aspiraciones clasificatorias del país hacia las próximas competiciones internacionales.