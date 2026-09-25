Medicina convencional y naturopatía

Diabetes, gastritis, acidez y reflujo son algunos de los padecimientos que llevan a las personas a buscar diferentes opciones para tratar sus síntomas.

Unos recurren a la medicina convencional y otros a la naturopatía, pero ¿cuáles son sus enfoques?

Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 80% de la población a nivel global utiliza alguna forma de medicina tradicional o complementaria.

Desde la naturopatía, señalan que enfermedades como la diabetes no debe centrarse únicamente en los síntomas, sino también en aspectos como la alimentación, los hábitos y el bienestar emocional.

Mientras que, desde la medicina convencional, se destaca la importancia del diagnóstico, el control de la enfermedad y, cuando es necesario, el uso de medicamentos, sin embargo, ambos tratamientos pueden complementarse.

Expertos recomiendan informar a los profesionales de salud sobre cualquier producto que se consuma y no suspender un medicamento prescrito para sustituirlo sin supervisión.