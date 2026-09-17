Medicamentos que requieren receta médica

Automedicarse o hacer uso de fármacos sin receta supervisión médica, puede representar riesgos para la salud de las personas como reacciones, intoxicaciones o resistencia a los tratamientos, la población salvadoreña está consciente de estos peligros.

Pero fármacos como analgésicos básicos y anti inflamatorios, no representan mayor riesgo para la salud de las personas si sigue las instrucciones de los empaques, la venta y dispensación de estos se encuentran regulados y supervisados por la superintendencia de regulación sanitaria.

Mientras que otros medicamentos debido a su complejidad, potencia o riesgo requieren obligatoriamente una preinscripción por un profesional autorizado, bajo una receta simple, especial retenida para sustancias controladas o psicotrópicas; y de uso prolongado. De adquirirlas sin la autorización debida puede causar impactos en la persona.

Además, el experto señaló que el consumo de bebidas alcohólicas y ciertos alimentos puede ocasionar afectaciones al paciente si este se encuentra bajo un tratamiento médico acompañado de fármacos, así como complicar cuadro clínico de las personas.