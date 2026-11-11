Mecanismos regionales para migrantes desaparecidos 

Fortalecer los mecanismos de búsqueda de migrantes desaparecidos, es el objetivo de organismos sociales, en un foro de dos días cuatro países se han reunido para intercambiar procesos y experiencias que mejoren los mecanismos de búsqueda.

La ruta migratoria no siempre termina con una llegada, para cientos de familias, también se convierte en una búsqueda que puede durar años. Son personas que desaparecieron en el camino y dejaron a sus seres queridos con una pregunta sin respuesta: ¿qué pasó con ellos?

Instituciones, organismos sociales y familias de desaparecidos de cuatro países, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, participaron en un foro regional, para intercambiar mecanismos de identificación de migrantes.

Organizaciones salvadoreñas también compartieron acciones que ejecutan para localizar con vida a migrantes desaparecidos.

Está actividad tenía el objetivo de identificar oportunidades de cooperación entre las naciones que forman parte de los países de tránsito migratorio, destino o retorno.

En el último año alrededor de 1,000 casos 631 de personas migrantes no localizados fueron identificados por organismos internacionales, de esto 478 salvadoreños, 859 hondureños y 294 guatemaltecos, aunque muchos otros casos no son registrados por falta de denuncias.