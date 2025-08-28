Las enfermedades respiratorias continúan siendo la principal causa de consulta médica en el país, afectando especialmente a los mayores de 60 años y a los niños menores de 5 años.

El virus como la influenza mutan constantemente, lo que puede generar síntomas de mayor intensidad como fiebres altas de hasta 40 grados, dolor muscular y cefalea, que la población percibe como un año particularmente severo.

Neumólogos advierten que estos virus no responden a antibióticos, cuyo uso inadecuado es común, y recomiendan tratar solo los síntomas durante los siete días que usualmente dura el proceso viral.

Las autoridades alertan que la complicación más grave es la sobreinfección bacteriana que deriva en neumonías, las cuales registran más de 8,100 hospitalizaciones y una letalidad del 2.9% este año.