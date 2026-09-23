Matrimonios infantiles en Latinoamérica

Una de cada cinco niñas se casa antes de los 18 años en América Latina, El Salvador avanza en este tema, pero sigue entre los países con más casos.

El Salvador ha reducido a casi la mitad los matrimonios y uniones infantiles en las últimas dos décadas, según un informe de la Cepal. La prevalencia cayó de cerca de 31% a alrededor de 20% entre mujeres de 20 a 24 años que estuvieron casadas o unidas antes de cumplir 18. Aun así, el país se ubica entre los de mayor incidencia regional, con 21,6% según el dato más reciente, por encima del promedio latinoamericano. El censo de 2024 revela además que 3,8% de las adolescentes salvadoreñas de entre 10 y 17 años vivía en unión de hecho.

El panorama regional tampoco es alentador. Una de cada cinco mujeres latinoamericanas y caribeñas de 20 a 24 años el 18,4% se casó o unió antes de los 18, una cifra que apenas bajó 2,6 puntos en veinte años, según datos de UNICEF procesados por el organismo. Honduras, Surinam y Belice encabezan la lista con tasas superiores al 30%.

En Honduras, por cada 100 niñas de familias pobres, 55 se casaron o unieron antes de cumplir 18 años, mientras que entre las niñas de familias ricas esa cifra baja a solo 16 de cada 100, según la Cepal. El patrón se repite en toda la región, a menor ingreso familiar, mayor es el riesgo de que una niña se case o se una siendo menor de edad.

La Cepal advierte que esta práctica sigue vinculada al embarazo adolescente y a la desigualdad de género, y pide fortalecer las políticas de prevención, protección y reparación para niñas y adolescentes afectadas.