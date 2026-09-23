Matrimonios infantiles en Latinoamérica

El Salvador ha reducido a casi la mitad los matrimonios y uniones infantiles en las últimas dos décadas, según un informe de la Cepal. La prevalencia cayó de cerca de 31% a alrededor de 20% entre mujeres de 20 a 24 años que estuvieron casadas o unidas antes de cumplir 18. Aun así, el país se ubica entre los de mayor incidencia regional, con 21,6% según el dato más reciente, por encima del promedio latinoamericano. El censo de 2024 revela además que 3,8% de las adolescentes salvadoreñas de entre 10 y 17 años vivía en unión de hecho.

El panorama regional tampoco es alentador. Una de cada cinco mujeres latinoamericanas y caribeñas de 20 a 24 años el 18,4% se casó o unió antes de los 18, una cifra que apenas bajó 2,6 puntos en veinte años, según datos de UNICEF procesados por el organismo. Honduras, Surinam y Belice encabezan la lista con tasas superiores al 30%.

En Honduras, por cada 100 niñas de familias pobres, 55 se casaron o unieron antes de cumplir 18 años, mientras que entre las niñas de familias ricas esa cifra baja a solo 16 de cada 100, según la Cepal. El patrón se repite en toda la región, a menor ingreso familiar, mayor es el riesgo de que una niña se case o se una siendo menor de edad.

La Cepal advierte que esta práctica sigue vinculada al embarazo adolescente y a la desigualdad de género, y pide fortalecer las políticas de prevención, protección y reparación para niñas y adolescentes afectadas.