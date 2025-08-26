14 inmuebles y varias cuentas de cripto activos fueron incautados y pasaron a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes. Se trata de propiedades relacionadas a una estructura que se dedicaba al tráfico ilegal de personas y también a la trata de personas. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el valor de lo incautado sobrepasa los seis millones de dólares.

Entre las propiedades se encuentra una residencia en los Planes de Renderos que servía como albergue de personas extranjeras que pagaban para que los llevaran de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Según el ministerio público, con estas incautaciones se pretende que los bienes ya no sean utilizados en el cometimiento de más delitos.

Entre los afectados con esta materialización se encuentran Eusebio Argueta Hernández, Marta Elena Argueta y Olga Graciela Argueta, detalló la Fiscalía; además de bienes productivos pertenecientes a una sociedad.