El Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) implementó un estricto proceso sancionatorio contra estudiantes que incumplieron el reglamento de uniforme y presentación personal.

Largas filas de alumnos recibieron una esquela que detalla su falta y una sanción inicial de cinco horas de servicio comunitario, una medida que, si bien retrasa el inicio de clases, es defendida por la dirección como crucial para la formación integral.

El director argumenta que esta disciplina, es fundamental para la empleabilidad de los jóvenes, aunque señala que la desobediencia a menudo se origina en el hogar.