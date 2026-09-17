Más lluvias para la próxima semana

El Salvador podría registrar un incremento en las lluvias a partir del lunes 21 de septiembre, según las más recientes proyecciones meteorológicas. Medio Ambiente indicó que desde esa fecha se espera un aumento de nubosidad sobre el territorio nacional, mientras que entre el 22 y el 24 de septiembre podrían presentarse condiciones de tipo temporal en diferentes zonas del país, con mayor incidencia en el sector costero.

Este escenario obedece a condiciones atmosféricas favorables para la posible formación de un campo depresionario a partir del cual podría desarrollarse una zona de baja presión al suroeste de Centroamérica hacia el final de esa semana.

El pronóstico aún presenta incertidumbre, por lo que su evolución, intensidad e influencia sobre el país se mantienen bajo vigilancia continua, mientras continúa el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas ante la posible formación de un sistema que podría elevar los niveles de lluvia sobre El Salvador.