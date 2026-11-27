Más del 60 % de las personas que planean comprar en Black Friday llega por un artículo y termina llevándose otros, advirtió el abogado y coach en finanzas personales Jorge Valladares.

El especialista sostuvo que los centros comerciales contratan a profesionales para diseñar las ventas y que todo está fríamente calculado. Su recomendación central es acudir con un presupuesto cerrado y no salirse de él.

Valladares explicó que las vitrinas y los maniquíes se arman para seducir al comprador y que el primer objetivo de las tiendas es hacerlo entrar al almacén.

Una vez adentro, las tácticas se multiplican: en juguetería se encienden los carritos y se mueven para que los niños pidan comprarlos, y en perfumería se acerca al cliente con un abrazo y una muestra de perfume.

Sobre a quién llevar de compras, el coach indicó que si los artículos son para los hijos conviene llevarlos, pero si no, es mejor dejarlos en casa. Los acompañantes, sostuvo, desvirtúan el control del presupuesto.

Valladares relató un caso propio: hace unos cuatro años vigiló un objeto de música durante todo el mes, el precio subió en agosto y en Black Friday estaba igual que en marzo.

No había descuento real. Por eso insistió en comparar precios y en prever los intereses y cobros de las tarjetas de crédito, que muchas personas saturan sin calcular el costo del día siguiente.