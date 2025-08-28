Hasta mayo de 2025, en El Salvador circulaban un millón, 566,044 tarjetas de crédito, representando un incremento del 10.6% comparado con los datos del año anterior de la Defensoría del Consumidor.

Más de 962,000 salvadoreños son clientes de tarjetas de créditos, acumulando un saldo por cancelar hasta junio de 2025, de 1,240 millones de dólares, reflejando un incremento de 7.7% para este año.

Según el informe, los salvadoreños utilizan cada vez más los medios digitales para sus transacciones bancarias, hasta junio se habían realizado más de 4,300 millones de dólares en transferencia entre bancos, representando 4.9 millones de transacciones.

Con la era digital el uso del cheque ha disminuido, en 2024 se compensaron más de 2.5 millones de cheques, siendo una reducción del 14.6% respecto al 2023.

Además, el estudio señala que las personas siguen utilizando la banca para resguardar sus ahorros y manejar su dinero hasta junio se contabilizan un aumento de depósitos del 15.9%, contabilizándose 18,193.8 millones de dólares.

Los préstamos también incrementaron en un 6.8%, teniendo un total de 16,506.4 millones dólares, mientras que 8,089.7 millones de dólares en créditos han sido destinados para empresas, los sectores más dinámicos son construcción con un crecimiento interanual del 25.4%, comercio 10.2% y servicio un 6.9%.