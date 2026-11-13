Más de un millón de personas viven con diabetes en El Salvador, según estimaciones de la Asociación Salvadoreña de Diabetes. La mala alimentación, la falta de actividad física y los factores hereditarios elevan el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Los especialistas señalaron que la diabetes mellitus tipo dos es la que predomina entre los pacientes salvadoreños. Indicaron que a partir de los cuarenta años se ven casos de este tipo, que es el más común.

Un médico explicó que el mayor porcentaje de casos es genético y que el riesgo aumenta con los antecedentes familiares. También mencionó factores como el sobrepeso, la alimentación hipercalórica y enfermedades de base como la hipertensión.

Los educadores en diabetes reconocieron la importancia de detectar síntomas tempranos como la pérdida de peso y el cansancio.