Más de un millón de personas viven con diabetes en El Salvador

La mala alimentación, la falta de actividad física y los factores hereditarios impulsan el desarrollo de la enfermedad.

Más de un millón de personas viven con diabetes en El Salvador, según estimaciones de la Asociación Salvadoreña de Diabetes. La mala alimentación, la falta de actividad física y los factores hereditarios elevan el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Los especialistas señalaron que la diabetes mellitus tipo dos es la que predomina entre los pacientes salvadoreños. Indicaron que a partir de los cuarenta años se ven casos de este tipo, que es el más común.

Un médico explicó que el mayor porcentaje de casos es genético y que el riesgo aumenta con los antecedentes familiares. También mencionó factores como el sobrepeso, la alimentación hipercalórica y enfermedades de base como la hipertensión.

Los educadores en diabetes reconocieron la importancia de detectar síntomas tempranos como la pérdida de peso y el cansancio.