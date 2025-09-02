Más de mil personas murieron tras un masivo deslizamiento de tierra que arrasó la aldea de Tarasín en la región de Darfur, al oeste de Sudán.

El Movimiento de Liberación de Sudán, grupo rebelde que controla la zona, reportó sólo un sobreviviente y solicitó apoyo a la ONU para recuperar los cadáveres.

La tragedia ocurre mientras Sudán enfrenta una guerra civil de tres años entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que ha generado hambruna y limita el acceso humanitario a gran parte de Darfur.