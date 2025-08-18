En el país, los colegios privados representan un componente esencial de la educación, pues concentran a más de 150 mil estudiantes en más de mil centros.

Aunque el sector ha mostrado resiliencia frente a diversos retos, se encuentra ahora en una etapa de expectativas positivas tras la llegada de la nueva ministra de Educación.

Su gestión podría significar el impulso de reformas que fortalezcan la participación de estas instituciones, lo que permitiría equilibrar la oferta educativa frente a la demanda creciente.