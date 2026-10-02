Más de cien productores celebran el Día Nacional del Cacao en el Parque Arqueológico San Andrés

El Ministerio de Desarrollo Local celebró el Día Nacional del Cacao en el Parque Arqueológico San Andrés con la participación de más de cien productores y emprendedores. Los asistentes ofrecieron a los visitantes una diversidad de productos derivados del cacao, como tablillas, bebidas y aceite.

Los representantes del sector señalaron que el cacao es un alimento beneficioso tanto para las personas como para los emprendedores. El proyecto de reforestación productiva con cacao de alto valor lleva más de un año en territorio salvadoreño y ya suma 352 manzanas cultivadas.

Las autoridades informaron que el programa presenta un avance del 50%, aunque estaba previsto ejecutarse en aproximadamente cinco años. La iniciativa también ha generado empleos y ha permitido que más personas coloquen sus emprendimientos y ofrezcan el producto en diferentes presentaciones. La celebración se desarrolló en la zona arqueológica con la presencia de productores de diversas regiones.