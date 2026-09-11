Más de 700 personas fallecen cada año en El Salvador por causas vinculadas a la salud mental

Más de 700 personas fallecen cada año en El Salvador por decisiones relacionadas con la salud mental, según las últimas estadísticas disponibles, aunque organizaciones advierten que la problemática continúa siendo un tema tabú en la sociedad salvadoreña.

La Fundación Vida por Vida señaló que existe estigmatización hacia quienes han tenido intentos y hacia las familias sobrevivientes.

Entre los factores asociados, las dificultades económicas representan un 48 % de frecuencia, seguidas por la proyección a futuro, la salud y los problemas familiares.

Los adolescentes y jóvenes son uno de los grupos más afectados, y las redes sociales juegan un papel importante en sus decisiones.