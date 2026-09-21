Más de 5.000 salvadoreños participaron en la novena pedaleada del Ministerio de Obras Públicas

Más de 5.000 salvadoreños participaron en la novena pedaleada organizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), una actividad que tuvo un recorrido de 5 kilómetros y reunió a familias de diferentes puntos del país.

Entre ellas estuvo la familia Ortiz, que llegó desde temprano a Lourdes Colón para formar parte de la jornada y motivar a sus hijos a practicar deporte. Los participantes destacaron los beneficios de la actividad física para la salud y señalaron la importancia de incentivar a los niños a realizar ejercicio.

Para las familias asistentes, la jornada también representó una oportunidad para compartir con sus hijos y promover actividades deportivas como una alternativa al uso constante de dispositivos electrónicos.